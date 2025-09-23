Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmak amacıyla mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ilçelerde yürütülen uygulamalarla ana arterler, kavşaklar ve bulvarlar renkli bir görünüme kavuşuyor.

Kadın emeğiyle yetiştirilen çiçekler

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler’deki Adnan Menderes Bulvarı’nda yeni dikimler gerçekleştirdi.

Tamamı belediyenin kendi fidanlıklarında üretilen çiçekler, kadın personellerin emeğiyle yetiştirilip toprakla buluşturuldu. Kent genelinde kullanılan yüz binlerce çiçeğin üretiminden dikimine kadar her aşamasında kadın çalışanların katkısı bulunuyor.

“Kadınların gücüyle Aydın çiçek açıyor”

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadın emeğinin önemine dikkat çekti. Çerçioğlu, “Fidanlıklarımızda kadın çalışanlarımızın özverisiyle yetişen çiçekler, bugün bulvarlarımızı ve kavşaklarımızı süslüyor.

Kadınların üretimde daha fazla yer alması hem kentimizin hem de ülkemizin geleceğine değer katıyor. Daha güzel ve yaşanabilir bir şehir için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Çiçeklendirme çalışmalarının kent estetiğine katkı sunduğunu belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.