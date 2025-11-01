Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait damperli bir kamyon, Gökova Sakartepe rampasında seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Yangın nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı.

Motor bölümünden alevler yükseldi

Gökova Sakartepe rampasında iniş yönünde ilerleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait damperli kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonun motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak güvenli şekilde terk etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ekipler hızla müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Yol trafiğe kapandı

Alevlerin büyümesi nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yangının kontrol altına alınmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar oluştu.