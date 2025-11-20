Kamboçya’nın Kampong Thom eyaletinde sabaha karşı yaşanan otobüs faciası, bölgede büyük üzüntü yarattı. Yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak nehre düştü.

İlk açıklama polis yetkilisinden

Santuk Polis Şefi Yardımcısı Siv Sovanna, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kazanın bilançosunun ağır olduğunu belirtti. Sovanna, otobüste bulunan yolculardan 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını söyledi.

“Sürücü direksiyon başında uyuya kalmış olabilir”

Polis yetkilisi, kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmeleri de paylaştı. Siv Sovanna, “Kazanın büyük ihtimalle sürücünün direksiyon başında uyuya kalması nedeniyle meydana geldiğini düşünüyoruz” dedi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Nehre düşen otobüsteki yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere nakledildi. Tedavileri devam eden yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Emniyet birimleri, kazanın tüm detaylarının ortaya çıkarılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölge yetkilileri, benzer kazaların önlenmesi için sürücü denetimlerinin artırılacağını açıkladı.