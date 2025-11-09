İstanbul’un yoğun semtlerinden Beşiktaş’ta, bir İETT otobüsü seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma vurdu. Olayın hemen ardından yapılan ilk tespitlere göre, kaza sırasında otobüs şoförünün ani bir kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor. Bu sağlık sorunu nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs, büyük bir tehlike atlattı.

Yolcular hızla tahliye edildi

Kazanın yaşanmasıyla birlikte otobüste bulunan yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Ancak yolcular, durumun ciddiyetini anlayarak hızla otobüsten tahliye edildi ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Şoför hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu kritik

Ani rahatsızlık nedeniyle bilinci kapanan İETT şoförü, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Şoförün sağlık durumuyla ilgili detaylı incelemeler ve tedavisi devam ederken, polis ekipleri de kazanın kesin nedenini ve oluş şeklini belirlemek üzere olay yerinde detaylı çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın, şoförün yaşadığı sağlık sorunu kaynaklı olduğu iddiası üzerinde duruluyor.