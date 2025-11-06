Son Mühür- Yaklaşan fırtına öncesi 200 bin kişiyi tahliye eden Filipinler, bu yıl ülkeyi vuran 20.fırtına olan Kalmaegi'nin yarattığı yıkımın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ülkenin orta kesimlerini yerle bir eden Kalmaegi'den ölenlerin sayısının 114'e yükseldiği, kayıp 127 kişinin aranmasına ise devem edildiği bildirildi.



Yeni rota Vietnem...



Fırtınanın ilerlediği Vietnam'ın Gia Lai eyaletinde, yetkililerin alçak kesimlerde su baskınlarına ve tarımsal faaliyetleri aksatabilecek şiddetli yağışlar ve zararlı rüzgarlar konusunda uyarması üzerine, yaklaşık 350 bin kişinin gün ortasına kadar tahliye edilmesi bekleniyor.



Bu yıl Filipinler'i vuran 20. fırtına olan Kalmaegi'nin yol açtığı yıkım, kuzey Cebu'yu vuran ve onlarca kişinin ölümüne, binlerce kişinin yerinden olmasına neden olan 6,9 büyüklüğündeki depremden bir ay kadar sonra geldi.

Vietnam havacılık yetkilileri, Da Nang'daki uluslararası havalimanı da dahil olmak üzere sekiz havalimanındaki operasyonların etkilenmesinin beklendiğini duyurdu