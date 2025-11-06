Son Mühür- ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanmasının rekor kırarak 36. güne ulaşmasının ardından, hava trafik kontrol güvenliği endişelerini gerekçe göstererek 40 büyük ABD havaalanındaki uçuş sayısında yüzde 10'luk bir kesinti yapacağını söyledi.

United ve American dahil olmak üzere büyük havayollarının hisseleri uzun vadeli işlemlerde yaklaşık yüzde1 düştü.

İlk planda 2.100 uçuşun iptal edildiği öğrenildi.

Bakan Duffy, Demokratların hükümeti yeniden açmayı kabul etmesi halinde kesintilerin geri alınabileceğini söyledi.



750 bin federal çalışan ücretsiz izne çıkarılmıştı...



1 Ekim'de başlayan kapanış, birçok düşük gelirli Amerikalıyı gıda yardımından mahrum bıraktı, birçok kamu hizmetini kapattı ve yaklaşık 750.000 federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılmasına yol açtı.



ABD tarihindeki en uzun kapanma, 13 bin hava trafik kontrolörü ve 50 bin Ulaştırma Güvenlik İdaresi görevlisinin ücretsiz çalışmasına neden olmuştu.

Uçuşlardaki azalmanın yüzde 4'le başlayacağı, kademe kademe artırılarak gelecek hafta yüzde 10'a ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 1.800 uçuşun ve 268 bin koltuğun kesintiden etkilenmesi bekleniyor.

20 havayolunda 55.000 uçuş görevlisini temsil eden Uçuş Görevlileri Derneği, kapanmayı "tüm Amerikalılara yönelik acımasız bir saldırı" olarak nitelendirdi.