Yoğun sahne programı ve iş temposuna rağmen sporu hayatından çıkarmayan 62 yaşındaki sanatçı, bilekliğinden herhangi bir uyarı aldığında hiç vakit kaybetmeden doktoruna gidiyor. Bu titizliğiyle Yıldızhan, hem sağlık kontrolünü elden bırakmıyor hem de hayranlarına sağlıklı yaşam konusunda örnek oluyor.

Ailesine daha çok vakit ayırıyor

Sanatçının, son dönemde yaşam tarzını tamamen değiştirdiği ve ailesine daha fazla zaman ayırmak için konser sayısını azalttığı öğrenildi. Yıldızhan’ın bu kararının, bilekliğin sağladığı farkındalıkla birlikte daha dengeli bir yaşam isteğinden kaynaklandığı belirtiliyor.

“10 sene daha böyle”

İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabında paylaştığı son videoda piyanonun başına geçerek bir türkü seslendirmişti. Paylaşımına “10 sene daha böyle… Herkes nefesini ona göre ayarlasın.” notunu düşen sanatçı, enerjisi ve sağlıklı görünümüyle dikkat çekti.

Teknolojinin desteğiyle formda kalıyor

Kullandığı sensörlü bileklik sayesinde vücudundaki tüm değişimleri anbean takip eden Yıldızhan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teknolojiyle birleştirerek formunu koruyor. Şarkıcının bu yöntemi, ünlüler dünyasında da merak uyandırdı.