Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, ilçeler de dahil olmak il çapında faaliyet gösteren 28 şoför odasının başkanları İzmir’de korsan taşımacılık hakkında bir basın toplantısı düzenleyerek, dün İzmir’e gelerek 48 bin imzayı UKOME’ye teslim eden Martı İleri Teknoloji şirketinin sahibi Oğuz Alper Öktem’i eleştirdi.

Yalçın Ata: Önce kural konur sonra faaliyet başlar

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mevcut mevzuata göre hareket edeceğini belirten ve basın toplantısında açık bir çağrıda bulunan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, “Öncelikle şunun altını çizmek isteriz bu mesele bir ulaşım ihtiyacı ya da bir planlama tercihi değildir. Bu mesele yetki ve mevzuat meselesidir. Türkiye ulaşımın nasıl yapılacağı yürürlükteki mevzuatta açık ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu alan idare ve kurulların genişletilebileceği bir alan değildir. Hukukun temel ilkesi son derece açıktır.

Yetki yoksa düzenleme de yoktur. UKOME’nin görevi şehir içi paylaşımı planlamak ve koordine etmektir. İzmir, UKOME kurulduğundan beri çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çerçevede mevzuatta karşılığı bulunmayan bir düzenin resmiyet kazanması söz konusu değildir. Mevzuatta yeri olmayan bir yolcu taşımacılığı faaliyetine UKOME tarafından bir yönetmelik düzenlenmesi hukuken mümkün değildir. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo şudur: Mevzuata aykırı bir faaliyet sahada fiilen yürütülmektedir. Oysa hukuken işleyiş bunun tam tersidir.

Önce kural konur, sonra faaliyet başlar. Bu uygulamalar kamu düzeninin korunması ve yolcu güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Buradaki amaç denetimleri etkisiz hale getirerek, emniyetin görev yapmasını dolaylı bir şekilde engellemektir. İzmir UKOME’de mevcut mevzuata göre hareket edip karar verecektir. Açık bir çağrıda bulunuyoruz, kentimizin ulaşım sistemi mevzuata göre korunmaktadır buna aykırı faaliyetlerin yasal bir şekilde gösterilmesine UKOME’nin izin vermeyeceğine inancım tamdır. Bu mesele şehir içi ulaşımın adil bir şekilde yürütülmesi meselesidir.” diye konuştu.

Erkan Özkan: Bir emek hırsızı, İzmir’i karıştırarak bir algı operasyonu yapma işine girmiştir

Basın toplantısında Oğuz Alper Öktem’i ‘emek hırsızı’ diye nitelendiren ve Martı Tag sisteminin korsan taksicilik olduğunun altını çizen İzmir Şoförler Odası Başkanı Erkan Özkan, “Bir emek hırsızı, İzmir’i karıştırarak bir algı operasyonu yapma işine girmiştir. Ancak geldiği ilin ne kadar duyarlı bir olduğunun farkında değildir. Biz dünden itibaren esnafımızın emeğini çalmaya çalışan kişilere duruşumuzu sergilemeye başladık. Ben burada sayın birlik başkanımın söylediklerine ilaveten şunu söylemek istiyorum: Bu korsan taşımacılıktır.

Biz İzmir Şoförler Odası olarak, devletin tüm yetkililerine suç duyurusunda bulunmak istiyorum. 48 bin ilgili zat dilekçe verdiği biliniyor, bunlar bu korsan taşımacılığa alet olanlardır. Bunların devlet yetkililerinden istenip, vergi kaydının altına alınmasını istiyoruz. Ben burada suç duyurusunda bulunuyorum. Bir an önce bu kaydın dışına çıkmalarını beyan ediyorum. Bu vesile ile suç duyurumuzun ilgili mercilerde dikkate alınmasını istiyorum. Martı Tag isimli bu firmadan dijital kayıtlarının istenmesini arz ediyorum. Korsan taşımacılıkla ilgili kesinlikle yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var.” dedi.

Alpay Kılıçkaya: Martı Tag üzerinden yapılan tüm işlemler dijital ayak izi bırakıyor

Son olarak, Martı Tag üzerinden yapılan işlemlerin hem sürücüler hem de kullanıcılar açısından ciddi cezai yaptırımlara neden olacağının altını çizen İESOB Genel Koordinatör Ulaşım Müdürü Alpay Kılıçkaya ise şu ifadeleri kullandı:

“Martı Tag üzerinden yapılan tüm işlemler dijital ayak izi bırakıyor. Sizin yaptığınız tüm işlemler kayıt altında. İlgili yasal merciler talep edince bu işlemlere ulaşılabiliyor. Sürücü halinde ve yolcu halinde bunun ciddi yasal yaptırımı oluyor. Bir kişi bu sistemi kırk kere kullanırsa emniyet tarafından 160 bin TL’ye yakın para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.”