Kaktüsler dayanıklı yapılarıyla evlerde en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Ancak birçok kişi, yıllar boyunca bitkisinden tek bir tomurcuk bile göremediğinden yakınıyor. Uzmanlara göre bunun temel nedeni, kaktüslere doğalarındaki koşulları sunmamak. Özellikle yanlış sulama sıklığı, yüksek sıcaklıkta geçirilen kış ayları ve dinlenme döneminin atlanması, çiçeklenmenin önündeki en büyük engellerden biri.

Kaktüsler kuraklığa dayanıklı bitkiler olduğundan fazla sulama kök çürümesine yol açabiliyor. Bu da bitkinin kendini savunma moduna almasına ve çiçek açmayı bırakmasına neden oluyor.

Kış Uykusu Çiçeklenmenin Anahtarı

Uzmanlara göre, kaktüslerin çiçek açabilmesi için kış aylarında mutlaka bir “uyku” dönemine ihtiyaç var. Kasım ayından Şubat sonuna kadar geçen süreçte bitkinin 10 derece civarında, serin ama don olmayan bir ortamda tutulması gerekiyor. Bu dönemde sulama tamamen kesilmeli veya minimuma indirilmeli.

Doğadaki kaktüslerin kurak geçen kış aylarında yaşadığı bu dinlenme evresi, bahar geldiğinde çiçeklenme döngüsünü başlatan temel unsur olarak öne çıkıyor.

Bahar Aylarında Kontrollü Canlandırma Şart

Mart ayı itibarıyla güneşin etkisini göstermesiyle birlikte kaktüsler yeniden aktif döneme giriyor. Bitkinin daha sıcak bir ortama taşınması ve yumuşak suyla yavaş yavaş sulamaya başlanması öneriliyor. Bu dönem aynı zamanda dengeli kaktüs gübresi kullanımı için de en uygun zaman.

Uzmanlar, ayda bir kez verilecek besinin yeterli olduğunu, aşırı azotlu gübrelerin ise çiçek yerine sürgün gelişimini artırdığı konusunda uyarıyor.

Doğru Saksı ve Işık Kaktüsün Moralini Yükseltiyor

Kaktüslerin güneşi sevdiği biliniyor. Bu nedenle bitkilerin güney veya batı cepheli pencere önlerinde konumlandırılması öneriliyor. Saksı seçiminde ise büyük yerine, kökleri hafif sıkıştıran küçük boyutlu saksılar tercih edilmeli. Böylece bitki enerjisini çiçeklenmeye yönlendirebiliyor.

Doğaya Yakın Koşullar Baharı Renklendiriyor

Kaktüslerin düzenli çiçek açabilmesi için karmaşık yöntemlere gerek yok. Onlara doğadaki yaşam döngülerine yakın bir ortam sağlamak yeterli. Kışın dinlenmeye alınan, doğru sulama ve ışık koşullarıyla desteklenen kaktüsler, bahar geldiğinde rengarenk çiçekleriyle evleri süslemeye başlıyor.