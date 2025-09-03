Son Mühür - Yunanistan Süper Ligi şampiyonu Olimpiakos, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı 2025–2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna almayarak sürpriz bir karar verdi. Yazıcı’nın liste dışı bırakılması, hem Yunan futbol çevrelerinde hem de Türk taraftarlar arasında büyük tepkiyle karşılandı. Sezon başında yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle sadece 2 lig maçında toplam 20 dakika forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 golle umut verse de teknik ekip, Şampiyonlar Ligi kadrosunda ona yer vermedi.

Genç oyuncular tercih edildi

Olimpiakos’un UEFA’ya bildirdiği kadroda Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra yeni transferler Remy Cabella ve Gustavo Mancha da bulunmadı. Kulüp yönetimi, bu kararın teknik ve taktiksel sebeplerle alındığını açıkladı ve genç oyunculara daha fazla fırsat tanınacağı planının ön planda olduğunu vurguladı.

Karar tartışma konusu oldu

Yusuf Yazıcı’nın kadro dışı bırakılması, Olimpiakos’taki geleceği konusunda soru işaretleri yarattı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması veya başka bir Avrupa kulübüne kiralanması seçenekler arasında yer alıyor. Bu karar, hem Yunan hem Türk medyasında geniş yankı bulurken, sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıldı.