Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş'ta Cuma günü kar yağışı şehri tamamen etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ani bir düşüşle gündüz en fazla 4 dereceye ulaşırken, gece eksi 1 derece ile dondurucu seviyelere gerileyecek. Bu koşullar altında kar tatili kararı verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor.

Kahramanmaraş Valiliği'nden tatil açıklaması geldi mi?

9 Ocak 2026 Cuma günü için Kahramanmaraş Valiliği'nden henüz resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde veya sabah erken saatlerde duyuruluyor. Velilerin Kahramanmaraş Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarını ve web sitesini takip etmesi öneriliyor.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını ve yol durumunu değerlendirerek karar verecek.

Kahramanmaraş hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş yeni haftaya kış şartlarının en sert yüzüyle giriyor. Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu:

9 Ocak Cuma: Kar yağışlı, gündüz 4 derece, gece eksi 1 derece. Nem oranı yüzde 91'e kadar yükselecek.

10 Ocak Cumartesi: Güneşli, gündüz 7 derece, gece eksi 1 derece. Sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

11 Ocak Pazar: Karla karışık yağmur, gündüz 4 derece, gece 2 derece.

12 Ocak Pazartesi: Şiddetli kar fırtınası bekleniyor. Nem oranı yüzde 93 seviyelerinde seyredecek.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji uzmanları, özellikle Cuma ve Pazartesi günleri beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Gece saatlerinde görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda tedbirli olunması gerekiyor.

Kahramanmaraş'ta Perşembe gecesinden itibaren kar yağışı başladı ve sıcaklıklar 2 dereceye kadar düştü. Bu koşulların Cuma günü daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

Öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları takip etmesi ve olası tatil durumunda hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.