Marmara Bölgesi'nde Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli fırtına, Darıca'da hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 63 il için verdiği sarı kodlu uyarının ardından rüzgar hızı saatte 51 kilometreye kadar ulaştı. Fırtına nedeniyle bazı okul binalarının çatılarında hasar meydana geldi.

Darıca'da hangi okullar tatil edildi?

Darıca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okullar şöyle sıralandı:

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu

Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu

Mehmet Akif Ortaokulu

Bu 5 okul dışındaki eğitim kurumlarında öğretim normal şekilde devam edecek. Velilerin çocuklarını okula göndermeden önce ilgili okullarla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Darıca'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre Darıca'da Cuma günü hava yağmurlu geçecek ve sıcaklık 3-6 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızının öğle saatlerinde saatte 40-51 kilometreye ulaşması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 16 dereceye kadar yükselmesi, Pazar günü ise sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor.

Hafta sonu kar bekleniyor mu?

Meteoroloji tahminlerine göre Darıca'da 12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmur, 13 Ocak Salı günü ise kar yağışı bekleniyor. Salı günü sıcaklığın 0-2 derece arasına düşmesi öngörülüyor. Yetkililer, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

Veliler ve öğrenciler, tatil kararlarıyla ilgili güncel bilgileri Darıca Kaymakamlığı ve Kocaeli Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilir.