Gürcistan–Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ankara’daki uğurlama töreninin ardından Merzifon Havalimanı’na getirilen şehidin naaşı, ailesi ve protokol üyeleri tarafından teslim alındı. Evli ve iki çocuk babası Kaplan’ın cenazesi, daha sonra karayoluyla Gümüşhacıköy’e taşındı. Aile evinde helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören düzenlendi.

Törene geniş katılım

Anma programına şehidin ailesiyle birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ile ilçe belediye başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.

Aile gözyaşlarına hakim olamadı

Tören sırasında anne Dilşat ve baba Ümit Kaplan’ın yanı sıra şehidin eşi Hülya Kaplan da çocukları Poyraz ve Cemre’ye sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Kaplan’ın oğluna “Başını dik tut, baban kahraman” diyerek seslendiği anlar törene katılanları duygulandırdı.

Şehit Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından Hamdi Armağan Kaplan’ın naaşı, ilçe mezarlığında defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.