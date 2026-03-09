İranlı bir haber ajansı, İran’a yönelik saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Haberde, saldırılar sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev yapan üst düzey bir komutanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, İsfahan’daki Sahib ez-Zaman Devrim Muhafızları Koordinasyon Yardımcısı Hacı Ali Haşimi saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsfahan’da üst düzey kayıp

İranlı kaynakların aktardığı bilgilere göre Tuğgeneral Hacı Ali Haşimi, İsfahan’da düzenlenen saldırılar sırasında hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Haşimi’nin saldırı sırasında bulunduğu bölgede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İran basını, Haşimi’nin Devrim Muhafızları içerisinde koordinasyon görevinde bulunan önemli isimlerden biri olduğunu aktardı.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları

İran’a yönelik askeri operasyonların, Tahran ile Washington yönetimi arasında diplomatik görüşmelerin sürdüğü bir dönemde başladığı belirtiliyor. İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’daki çeşitli hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi.

Saldırıların ardından bölgede gerilim hızla yükselirken İran da karşılık verdi.

İran’dan bölgedeki hedeflere misilleme

İran yönetimi, saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD’nin bölgede bulunan bazı askeri noktalarını hedef aldığını açıkladı. İran’ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de ABD üslerinin bulunduğu noktalara yönelik saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bu gelişmeler Orta Doğu’da askeri gerilimin daha da tırmanmasına yol açtı.

Can kaybı artıyor

İranlı yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarında çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran’ın dini lideri Ali Hamaney de saldırılarda yaşamını yitirdi.

İran makamlarının paylaştığı bilgilere göre saldırılar sonucunda 1332 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede devam eden saldırılar ve karşılıklı misillemeler, Orta Doğu’daki gerilimin daha da artabileceği yönündeki endişeleri güçlendiriyor.