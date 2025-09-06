Son Mühür/Merve Turan- İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür-sanat programında önemli bir durak olan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, beşinci gün etkinliğinde ünlü komedyen Miray Akovalıgil’i ağırladı. “Ya Bende Bir Şey Yoksa” başlıklı performansıyla sahneye çıkan Akovalıgil, İzmirli izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Seyirciler, sanatçının hem güldüren hem de hayatından kesitler sunduğu anlatımlarıyla keyifli dakikalar yaşadı. Gösteriyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay da izledi.

Hukuk ve oyunculuk

Miray Akovalıgil, sahnede kendi hikayesini paylaşarak oyunculuk hayalini ve meslek seçimini anlattı. Oyuncu olma isteğiyle yola çıktığını ancak annesinin yönlendirmesiyle hukuk fakültesini bitirip avukat olduğunu belirten Akovalıgil, kariyerindeki dönüm noktalarını izleyicilerle paylaştı.

Sosyal medyada ürettiği eğlenceli içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sanatçı, ekran macerasını ise “Aşk Yeniden” dizisinde canlandırdığı “Şaziment” karakteriyle başlattı. Akovalıgil, sahnede sergilediği samimi anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunarken, hukuk mesleğine ara vermediğini de vurguladı.

Kültür-Sanat etkinlikleri devam ediyor

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikler, İzmirli sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşmaya devam ediyor. Program 8 Eylül’e kadar sürecek. 6 Eylül akşamı sihirbaz Enver Ertaş “The Illusionist” gösterisiyle sahnede olacak, 7 Eylül’de Anlatanadam (İbrahim Türker) ve 8 Eylül akşamı ise Tahsin Hasoğlu performans sergileyecek.