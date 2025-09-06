Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında çocuklara yönelik iki önemli çevre etkinliği düzenliyor. Kültürpark’taki Belediye Sokağı’nda yer alan “Sanal Gerçeklik Oyunu” ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nden dönüştürülen “Dobi Eğitim Otobüsü” ile miniklere atık yönetimi, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konularında farkındalık kazandırılıyor.

2050’den bugüne dönüş

Atık Yönetimi Projeler ve Planlama Şube Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Burak Andaç, Sanal Gerçeklik Oyunu’nun 2050 yılında geçtiğini belirterek, “Çocuklar çölleşmiş, kaynakları tükenmiş bir dünyada oyuna başlıyor. Panda maskotumuz Zero, onlara durumu anlatıyor. Işıkları kapatmak, muslukları kısmak ve atıkları ayrıştırmak gibi görevleri yerine getirerek 2050’ye döndüklerinde yemyeşil bir dünyayla karşılaşıyorlar” dedi.

Eğlenerek öğreniyorlar

Eğitim otobüsünde bilgi merkezi, eğitici oyun alanları, görsel anlatım bölümü, hediye alanı ve sinema salonu bulunuyor. Burada atıkların kaynağında ayrılması, enerji tasarrufu ve çevre koruma yöntemleri eğlenceli aktivitelerle anlatılıyor. Görevli Emre Tuncer, “Çocuklarımızın hem eğleneceği hem de farkındalık kazanacağı bir ortam oluşturduk. Etkinlik çok ilgi gördü” dedi.

Miniklerden çevre mesajı

Etkinliğe katılan Tanem Şen, “Işıkları kapatacağım, muslukları boşa akıtmayacağım. Çevreyi ve ağaçları seviyorum” dedi. Furkan Asil Eroğlu, “Çok eğlenceli, herkes katılsın” çağrısında bulundu. Yağmur Özen, “Plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdım, boyama yaptım. Burayı çok sevdim” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Orhan Çağrı Uyanık ise “Musluğu kapattım, ışığı kapattım. Güzel bir tecrübeydi” dedi.