26 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan kararlarda Altınbaş Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ile sınav yönetmeliğinde dikkat çeken değişiklikler gündeme geldi.

Bursluluk esaslarında YÖK kriterleri!

Yapılan değişiklikler çerçevesinde öğrencilerin bursluluk durumlarının belirlenmesinde yeni bir tablo çizilmiş oldu. Bu çerçevede burslar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, üniversitenin ilgili yönergesine göre belirlenecek.

Devam zorunluluğu gelişmesi!

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise devam zorunluluğuyla ilgili oldu. Yeni düzenleme çerçevesinde; teorik derslerde en az %40, uygulamalı derslerde ise en az %60 devam zorunluluğu şartı getirilmiş oldu.

Sınav notu hesaplamasında değişiklik!

Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında da değişiklik gündeme geldi. Ara sınavlar, yarıyıl içi çalışmalar ve final sınavlarının başarı notuna etkisi belli oldu. Bu çerçevede; %40’tan az, %60’tan fazla olmamak kaydıyla şekillenecek.