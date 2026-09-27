Son Mühür/Hüseyin Demir Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde organize edilen Aydın Cup 2026 turnuvasında büyük heyecan sona erdi. Aydınlı voleybolseverler salonu doldururken maçlar nefesleri kesti. Kadınlar Voleybol 1.Lig’de mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, özel turnuvada final maçına çıktı. Şampiyonluk maçında parkeye çıkan yeşil-kırmızılılar, Aydın Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Aydın temsilcisi şampiyon olurken Kaf-Kaf, ikinci oldu.

Kaf-Kaf, filede ilk maçına çıkıyor!

2026-2027 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına maçlarla devam ediyor. İzmir temsilcisi, altyapıdan yetiştirdiği voleybolcularla sahada mücadele ediyor. Kaf-Kaf, turnuvadan sonra evine dönerken bir günlük dinlenmenin ardından Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda çalışmalarına devam edecek. İzmir ekibi başantrenör Alper Erdoğuş yönetiminde, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Zübeyde Hanım’ın Kızları, sezonun ilk haftasında 3 Ekim tarihinde Bodrum Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma Muğla Binnaz Karakaya Spor Salonunda saat 16:00’da oynanacak.

Karşıyaka’nın altyapısı dikkat çekiyor!

Karşıyaka Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi hedefini gerçekleştirmedi. Altyapılara ve kendi öz kaynaklarına önem veren İzmir temsilcisi, altyapılarda bütün yaş kategorilerinde mücadele ediyor. Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde yeni voleybol salonunun temelini atan yeşil-kırmızılılar, altyapılardan yetiştirdiği voleybolcuları A takıma kazandırıyor. Kadınlar Voleybol 1.Lig’de en genç takımlar arasında yer alan Zübeyde Hanım’ın kızları, yeni sezonda üst sıraları hedefliyor. Başkan Onur Güner yönetiminde yeşil-kırmızılılar, sağlam adımlarla emin bir şekilde ilerlemek istiyor.