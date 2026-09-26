Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan mücadelenin 84. dakikasında Mustafa Çalışkan’ın attığı golle sahadan mağlup ayrılan Karşıyaka, ligdeki kötü gidişatını sürdürdü. Maçın son bölümünde kırmızı kart görerek saha dışına gönderilen tecrübeli teknik adam, taraftarın istifa çağrılarının ardından görevini bıraktığını açıkladı.

"Elimizden geleni yapmamıza rağmen olmuyor"

Geçen sezon yeşil-kırmızılı ekibe Play-Off oynatan ancak bu sezona formsuz başlayan Burhanettin Basatemür, maç sonrasında şu değerlendirmede bulundu:

“Bu şekilde oynadığımız bir maçın bu skorla sonuçlanmasının açıklanacak hiçbir tarafı yok. Konuşulacak da hiçbir tarafı yok. Gerçekten olmuyor demek ki. Elimizden gelen tüm çabayı, gayreti göstermemize rağmen oyuncularımızla beraber bu maçın bu şekilde sonuçlanması bizim bırakmamızı gerektiriyor. O yüzden ekibimizle beraber bu görevi bırakıyoruz.”

Karşıyaka: 0 - Gaziemirspor: 1

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Muhammet Taha Onat, Burak Celep, Batuhan Akkuş

Karşıyaka: Tuğran Burak Tuğ, Aykut Çolakoğlu, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Yiğit Evin dk. 87), Süleyman Enes Karakaş (Eren Arda Şan dk. 60), Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin (Fehmi Koç dk. 75), Gökdeniz Tandoğan (Selim Demirci dk. 75), Mevlüt Can Kaynak, Berat Şahin (Muhammed Altunbay dk. 87)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Gaziemirspor: Egeberk Gabel, Anıl Doyuran, Onur Şirin, Kadir Ötçeken (Işıkcan Koca dk. 76), Enes Filiz (Sedat Yahşi dk. 78), Mehmet Alperen Kızkapan, Kemal Güzel, Gökhan Bozca (Miraç Furkan Türközü dk. 67), Mustafa Çalışkan, Murat Erdemir, İsmail Uluhan Kaçaranoğlu (Ege Batur dk. 67)

Teknik Direktör: Çağdaş Çabak

Gol: Mustafa Çalışkan (dk. 84) (Gaziemirspor)

Kırmızı Kartlar: İsmail Uluhan Kaçaranoğlu, Çağdaş Çabak (Teknik Direktör) (Gaziemirspor), Burhanettin Basatemür (Teknik Direktör) (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: İsmail Uluhan Kaçaranoğlu, Işıkcan Koca (Gaziemirspor)