Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde belediye ekipleri sosyal belediyecilik vizyonunu anlamlı bir dayanışma projesiyle artırdı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Kayadibi’ndeki arılığında gerçekleştirilen yılın ilk bal hasadı etkinliğine katıldı.

Bornova’da yılın ilk bal hasadı yapıldı

Belediyeye ait 30’dan fazla kovandan elde edilen doğal balların hasat edildiği bu etkinliğe kırsal mahalle muhtarlarının da yoğun katılım gösterdi.

Başkan Ömer Eşki, hasat edilen balları kendi elleriyle süzüp kavanozlayarak Kent Market raflarına dizdi. Üretimi ve sosyal adaleti Bornovalılarla buluşturacağından bahseden Eşki, “Bornova'da en kaliteli ürünlere, en taze yiyeceklere, bostandan topladığımız gıdalara, ürettiğimiz ballara ve piyasadaki en sağlıklı ürünlere en çok ihtiyaç sahipleri ulaşabiliyor. Çünkü temelinde bizim amacımız üretim ve sosyal adalet. Üretimi de sosyal adaleti de Bornova'da vatandaşlarımızla buluşturmak en temel gayemiz, en temel hedefimiz. Bornova'da yaşam çok güzel, bal gibi” diye konuştu.

1.000 kişiye arıcılık eğitimi verildi

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 yılında 10’uncusu başarıyla tamamlanan Arıcılık Kursu ile bugüne kadar yaklaşık 1.000 vatandaş arıcılık eğitimi aldı. Bu katılımcıların büyük bir kısmı kent genelinde aktif arıcılık faaliyetlerine başladı.

Son dönemde düzenlenen 40 saati teorik, 16 saati pratik olmak üzere toplam 56 saatlik zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan 80 kursiyere, arıcılığa ilk adımlarını güçlü atabilmeleri için kovan ve tüm temel ekipmanlar ücretsiz olarak hediye edildi.

Üreticilere kovan ve malzeme desteği

Eğitimlerini tamamlayan üreticilere sağlanan destek paketi şu ekipmanlardan oluşuyor:

· Langstroth tipi çift katlı ve polen tuzaklı arılı kovan

· Propolis tuzağı ve ana arı ızgarası

· Arıcı pantolonu, maske ve eldiven

· Körük, el demiri, temel petek, fırça ve şerbetlik