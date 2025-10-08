3. Lig 4. Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, pazar günü Atatürk Stadı’nda oynanacak İzmir Çoruhlu FK karşılaşmasında da genç orta saha oyuncusu Onur İnan’dan yararlanamayacak. Takımın form grafiğine büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sürüyor.

Eskişehir maçında eksikliği hissedildi

Yeşil-kırmızılı ekip, ligde son olarak Eskişehir Anadolu ile golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. O karşılaşmada ter idmanında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Onur İnan forma giyememişti. Bu sezon ilk kez genç yıldız olmadan sahaya çıkan Karşıyaka, aynı zamanda ilk kez gol atamadı.

MR sonucu bekleniyor

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Onur İnan’ın MR çekimi önümüzdeki günlerde yapılacak. Genç oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı bu incelemenin ardından netlik kazanacak.

Ağrılarının devam ettiği öğrenilen Onur’un antrenmanlara çıkamadığı, İzmir Çoruhlu FK maçında da kesin olarak forma giyemeyeceği açıklandı.

Sezonun parlayan ismi olmuştu

Karşıyaka formasıyla sezona fırtına gibi başlayan Onur İnan, ilk hafta Afyonspor karşılaşmasında attığı golle skora eşitliği getirmiş, ikinci haftada ise Kütahyaspor’a frikikten attığı müthiş golle takımını galibiyete taşımıştı. Taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen genç oyuncunun yokluğu, teknik ekibin elini zayıflatıyor.

Kaf-Kaf’ta hedef moral galibiyeti

Eskişehir deplasmanında kaybedilen iki puanın ardından teknik direktör ve oyuncular, İzmir Çoruhlu FK karşısında taraftar desteğiyle moral bulmak istiyor. Kaf-Kaf cephesinde hedef, Onur’un yokluğuna rağmen zirve yarışındaki iddiayı sürdürmek.