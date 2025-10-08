Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Torbalı’nın Ertuğrul Mahallesi’ndeki Ödemiş Köprüsü Viyadüğü’nde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki V.Y. yönetimindeki 35 BBY 910 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yola savruldu.
Tır, park halinde bulunan iki aracın üzerine devrilirken, çevrede büyük panik yaşandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sürücü yaralı kurtuldu
Kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, tır sürücüsü V.Y.’nin yaralandığını belirledi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan V.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İki araç kullanılamaz hale geldi
Devrilen tırın altında kalan iki araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.
Kazanın ardından yol bir süreliğine araç geçişine kapatılırken, tır ve hasar gören araçların kaldırılması için vinç çağrıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından tırın çekici yardımıyla kaldırıldığı öğrenildi.
Soruşturma sürerken, kazanın tır sürücüsünün ani fren ve hız kaybı nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.