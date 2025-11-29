Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde zor günler yaşayan ve düşme hattından çıkmak için kadroyu güçlendirmeye yönelen Karşıyaka, yeni transferini resmen duyurdu.

İzmir ekibi, kente getirdiği 32 yaşındaki tecrübeli guard Stefan Moody ile sözleşme imzaladı. Yönetim, takımın en kritik eksiklerinden biri olan uzun rotasyonu için de acil çözümler arıyor.

Pivot sıkıntısı planları bozdu

Sezon başında yüksek beklentiyle kadroya katılan Egemen Güven, yaşadığı sakatlık nedeniyle istenen katkıyı veremedi.

Bir diğer uzun oyuncu Samet Geyik’in apandisit ameliyatı geçirmesiyle Karşıyaka’da pivot krizi derinleşti. Bu gelişmeler sonrası kulüp, yabancı pivot transferi için görüşmeleri hızlandırdı.

Kadro sezon içinde büyük ölçüde değişti

Karşıyaka’da bu sezon transfer trafiği oldukça hareketli geçti. Sezon başında kadroya dahil edilen Tarrant, Chiozza, Moore ve Mihail Naumoski ile yollar ayrıldı.

Kaf-Kaf, ligin ilerleyen haftalarında Young, Gordic, Sokolowski ve Moody transferleriyle kadroyu baştan aşağı yeniledi. Kulüp, kötü gidişin önüne geçmek için dinamizmi artırmayı hedefliyor.

Sokolowski milli formayla parladı

Takımın yeni isimlerinden Sokolowski, milli formayla sergilediği performansla dikkat çekti. Polonya Milli Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda Avusturya’yı 90-78 mağlup ederken Karşıyakalı oyuncu 16 sayı, 8 ribaund ve 4 asist üreterek takımın en etkili isimlerinden biri oldu.