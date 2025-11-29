Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’nin olağan kurultayı için bulunduğu Ankara’da katıldığı bir yayında önemli mesajlar vererek, söz konusu kurultayın parti için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cemil Tugay: Bu kurultay bizim için hayati öneme sahip.

Özgür Özel’in tek aday olarak gireceği ve PM ile MYK’da köklü değişimlerin yaşanmasının beklendiği kurultay ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bu kurultay bizim için hayati öneme sahip. Bu kurultayda partimize çizilecek çizginin ve yönün burada sağlayacağımız birlik ile beraberliğin önümüzdeki günler için belirleyici olacağını düşünüyorum. Tabii ki seçilecek parti meclisi ve oradan verilecek mesajlar da önemli olacak. Ülkenin içinde bulunduğu ortamın bu iktidar ile düzelme ihtimali yok. ” diye konuştu.

“CHP şu anda gerçekten iktidarı isteyen bir parti”

Ayrıca, Özgür Özel’in kurultay yaptığı partinin yönünü geriye çevirmeyeceğiz mesajını değerlendiren ve CHP’nin şu anda gerçekten iktidarı hedefleyen bir parti olduğunun altını çizen Başkan Tugay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem Başkan’ın mesajı yayınlandı orada devlet ve sistem reform vurgusu yapıldı bunu çok doğru buluyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel, iki tane önemli vurgu yaptı bir tanesi partinin yönünü geriye çevirmeyeceğiz dedi, bundan sonra iktidarı hedefleyen, ülkenin sorunlarını çözmek için çalışan bir parti olacağız ve kaybetmeyi kabullenmeyeceğiz dedi. Salonda çok büyük bir coşku var ve CHP şu anda gerçekten iktidarı isteyen bir parti.

Bizim lekesiz çalışmamız lazım. Yaşananlardan görüyoruz ki adı önem çıkmış başkan üzerinden partiyi yıpratmaya çalışıyorlar. İnsanların kafası karışıyor. Neyin doğru olduğunu ayırt edemez hale geliyorlar. Şu an fazla hedef olan insanlar bizleriz. Genel Başkanımızı ben bugün yürekten kutluyorum. Ülkemiz ve halkımız bir karar vermeli.”