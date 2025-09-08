TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta yeni sezona neredeyse tamamen yenilenmiş ve gençleştirilmiş kadrosuyla giren Karşıyaka, ilk haftada Afyonspor’u 2-1 mağlup ederek lige üç puanla başladı. Geçen yıl 2'nci Lig’den çekilen ve mali sıkıntılarını aşamayan Afyonspor, maça büyük zorluklarla çıkabildi.

Afyonspor’dan toplama kadro

Sezon öncesinde ciddi belirsizlik yaşayan Afyon ekibi, İzmir deplasmanına yalnızca 4 eski futbolcusunun yanı sıra amatörlerden oluşan, son anda kurulan bir kadroyla gelebildi. Takım, ekonomik sıkıntılar nedeniyle maçtan bir gün önce gece yarısı İzmir’e ulaşarak Kredi Yurtlar Kurumu’nda konakladı. Karşıyaka ise rakibin talebi üzerine maç günü öğle yemeği masrafını üstlenerek konuk takıma destek oldu.

Karşıyaka geri döndü

Geçen sezon Bursaspor maçından kalan ceza nedeniyle ilk haftada taraftarından yoksun olan yeşil-kırmızılılar, karşılaşmada beklenmedik bir şekilde 33’üncü dakikada geriye düştü. Bu gole 43’üncü dakikada yeni transferlerden Onur İnan yanıt verdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, 55’inci dakikada Ensar’ın golüyle öne geçti ve sezonun ilk maçında hata yapmadı. Kaf-Kaf, ikinci haftada deplasmanda Kütahyaspor’la karşılaşacak.

Futbol şubesi Yimsek’e emanet

26 Ağustos’ta tekrarlanan genel kurulda güven tazeleyen Başkan Aygün Cicibaş’ın yönetiminde futbol şube başkanlığı görevine Ahmet Yimsek getirildi. Daha önce kulüpte altyapı sorumluluğu ve futbol şube yöneticiliği yapan Yimsek, yeni dönemde şubenin yönetiminde söz sahibi olacak. Futbol şubesinde ayrıca Hamit Erol, Anıl Feroğlu, Murat Cansız, Ertuğ Kantaroğlu, Emin Kantaroğlu, Ziyanur Hasbay ve Emre İpek gibi isimler de görev alacak.