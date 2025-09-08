Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Kaymakam Çağlar ve Başkan Sengel günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

Başkan Sengel: “8 Eylül, yeniden doğuşun adıdır”

Başkan Sengel konuşmasında, “103 yıl önce yalnızca bir kentimizi değil, onurumuzu, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü savunduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 8 Eylül, yokluğa ve yoksunluğa rağmen milletin iradesiyle ayağa kalktığı, bağımsız bir vatanı bizlere armağan ettiği gündür. Bu topraklarda atalarımız, en zor şartlarda bile diz çökmedi” dedi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da verilen mücadelenin izlerinin görüldüğünü vurgulayan Sengel, “Kurtuluş yalnızca işgalden kurtulmak değildir; halkın onurunu korumak, hakkı ve hukuku savunmaktır. Kurtuluş, adalet, refah, özgürlük ve eşitliktir” ifadelerini kullandı. Konuşmasını Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözüyle tamamladı.

Kaymakam Çağlar: “Gururla kutluyoruz”

Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise “İlçemizin 103. kurtuluş yıl dönümünü gururla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Şiir, zeybek ve canlı heykel performansı

Tören, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ada Akpınar’ın okuduğu şiirle devam etti. Belediye Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi ve kurtuluş gününü canlandıran canlı heykel performansı, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.