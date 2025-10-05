TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona fırtına gibi başlayan Karşıyaka, 4’te 4’lük galibiyet serisini sürdürmek için çıktığı maçta Eskişehir Anadolu karşısında istediğini bulamadı.

Yaklaşık 4 yıl aradan sonra İzmir Atatürk Stadı’nda taraftarıyla buluşan yeşil-kırmızılı ekip, 90 dakika boyunca büyük bir mücadele sergilese de sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Tribünleri dolduran 5 bini aşkın Karşıyaka taraftarı, takımlarına maç boyunca coşkulu destek verdi. Ancak bu destek, galibiyet getirmeye yetmedi.

Tarihi seriyi kaçırdı ama namağlup

Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Kaf-Kaf, 5’te 5 yaparak tarihi bir seriye imza atma fırsatını kaçırdı. Buna rağmen İzmir temsilcisi, namağlup unvanını koruyarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından futbolcularını alkışlarla uğurlayan taraftarlar, alınan bir puana rağmen takımlarına moral verdi.

Karşıyaka, 5 maçlık iç saha serisinde

Fikstür avantajını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda da İzmir dışına çıkmadan maçlarına devam edecek.

Ligde 5 hafta sonunda 13 puan toplayan Karşıyaka, şampiyonluk yolunda önemli bir periyot geçiriyor. Kaf-Kaf, gelecek hafta yine İzmir’de Çoruhlu FK’yı konuk edecek.