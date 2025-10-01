Basketbol Süper Ligi’nin köklü ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezonun ilk haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanında mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı.

Ancak takım, bu hafta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayla taraftarının önüne çıkmaya hazırlanıyor.

Taraftarla 114 gün sonra yeniden

Kaf-Kaf, en son geçtiğimiz sezonun play-off yarı finalinde, 14 Mayıs’ta Anadolu Efes karşısında taraftarı önünde parkeye çıkmıştı. Bu karşılaşmanın üzerinden 114 gün geçti.

Yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü Merkezefendi Basket mücadelesiyle yeniden iç sahada taraftarının karşısında olacak.

10 yeni transferle yeniden yapılanma

Geçtiğimiz sezon sponsor krizi nedeniyle kadrosu büyük ölçüde dağılan Karşıyaka, yaz döneminde yaptığı 10 transferle yeniden yapılanma sürecine girdi. Kulüp, yeni kadrosuyla hem iç sahada hem de lig genelinde iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Zorlu sezonun ardından ayakta kaldı

Geçen sezon yaşanan krizlere rağmen taraftar desteğini arkasına alan Karşıyaka, ligde kalmayı başarmıştı. İki kez Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu bulunan yeşil-kırmızılılar, bu yıl daha dengeli bir yapı kurarak üst sıraları hedefliyor.

Maçın başlama saati belli oldu

Karşıyaka taraftarı, 114 günlük özlemini pazar günü sona erdirecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele 18.00’de başlayacak.