Son Mühür/ Beste Temel- 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında kapılarını açan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Folkart iş birliğiyle Kültürpark Atlas Pavyonu'nda ağırladığı iki büyük sergiye İzmirlilerin gösterdiği olağanüstü ilgi, sergilerin süresini uzattı. Medya sanatçısı Refik Anadol'un çığır açan eserleri ile Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam yolculuğuna ışık tutan özel sergi, 30 Eylül'de sona erecekken, yoğun talep üzerine 21 Aralık 2025 tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Üç sergi 100 bin ziyaretçiyi aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Folkart Gallery'nin katkılarıyla Kültürpark'a taşınan bu önemli kültürel etkinlikler, bugüne kadar yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı. Özellikle İEF süresince Atlas Pavyonu önünde oluşan uzun kuyruklar, sanatın ve tarihin kent halkı için ne denli büyük bir çekim merkezi olduğunu kanıtladı. Uzatılan sergiler zincirinin en önemli halkalarından biri olan "Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı" Atatürk Sergisi, ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Küratörlüğünü Fahri Özdemir'in üstlendiği sergi; 476 eser ve 250'nin üzerinde eşsiz fotoğraf ile 1907 yılından 1938'e kadar uzanan bir liderlik destanını kronolojik olarak gözler önüne seriyor. Bu özel koleksiyonda, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım’ın mektubundan kullandığı tansiyon aletine ve kişisel eşyalarına kadar pek çok tarihi belge ve obje yer alıyor.

Yapay zeka ve veri sanatının büyüsü: Refik Anadol eserleri

Dünyaca tanınan medya sanatçısı Refik Anadol'un iki benzersiz sergisi de uzatılan etkinlikler arasında yer alıyor. Anadol'un veri bilimi ve yapay zekayı sanatsal bir deneyime dönüştürdüğü “Şifanın Algısı” ve dünya prömiyerini İzmir'de yapan “Makine Rüyaları: Ege” eserleri, ziyaretçilere modern sanatın sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor.

“Şifanın Algısı” sergisi, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerini kullanarak oluşturulan bir yapay zeka veri heykeli olarak dikkat çekiyor; izleyicilerde empati ve şefkat duygularını harekete geçirmeyi amaçlıyor. Öte yandan, "Makine Rüyaları: Ege" ise adından da anlaşılacağı gibi Ege Denizi'nin çevresel verilerini toplayarak bunları dijital pigmentlere dönüştürüyor ve doğa ile insan arasında duyusal bir bağ kurulmasını sağlıyor.

Ziyaretçilere ücretsiz çağrı

Başlangıçta 30 Eylül'de sona ermesi planlanan bu yüksek profilli sergiler, halkın yoğun ilgisi ve talebi doğrultusunda 21 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmış durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart'ın kente armağanı olan her iki sergi de bu süre zarfında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İzmir, bu sayede yıl sonuna kadar hem ulusal tarihinin en büyük liderine saygı duruşunda bulunacak hem de çağdaş sanatın en ilerici örneklerini ağırlayarak kültürel zenginliğini pekiştirecek. Tüm sanatseverler, bu eşsiz tarih ve yapay zeka yolculuğuna davet ediliyor.