Son Mühür- CHP Genel Merkezi'ne yönelik 'Arınma' bildirisine imza atan aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi konulardaki başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel'in de bulunduğu 30 ismin partiden ihraç edilmesinin artçı sarsıntıları sürüyor.

CHP lideri Özgür Özel'in, daha öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili gündeme getirdiği malvarlığına yönelik iddialarını açıklayacağını söylemesine rağmen sessiz kalmasına göndermede bulunan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın gündeminde de partideki son ihraç kararları vardı.



Bakan Gürlek'le ilgili iddialara gönderme...



''Sayın Genel Başkanımızın Adalet Bakanı’nın malvarlığını açıklama sözü hem parti hem de ülke kamuoyunda güçlü bir beklenti yaratmıştır'' hatırlatmasında bulunan Oğuz Kaan Salıcı,

''Kamuoyu Sayın Genel Başkanımızdan söz konusu iddiaları duymak isterken geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın Partimizden ihraç edilmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir.



Rakibimiz kendi üyelerimiz olamaz...



Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidardır.

Sokakta demokrasiden, çoğulculuktan ve ifade özgürlüğünden söz ederken, bu ilkeleri evimizin içinde uygulamamak tutarsızlıktır.

Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısının, “ortak cumhurbaşkanı adayımıza oy vermemekle” övünenlere dahi açıldığı bir dönemde, Partimizin en zor görevlerinden ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşlarımıza kapatılması izahı güç bir durumdur'' vurgusunda bulundu.



Gençlik kollarından gelmiş...



''Kuşkusuz, parti disiplini kurumsal işleyişin temelidir. Ancak gençlik kollarında çalışmış, Partimize emek vermiş insanların derdini dinlemek ve sesini duymak da parti disiplininin bir parçasıdır'' diyen Oğuz Kaan Salıcı,

''Parti içinde, herhangi bir hakarete başvurmadan, fikir temelinde ve ifade özgürlüğü sınırları içinde eleştiri dile getirmek bir haktır.

Yüksek Disiplin Kurulu’nun eleştirilere tahammülsüz davranması; tweet atana, yazı yazana, haber yapana, karikatür çizene dava açılan bir ortamda partimizin ahlaki üstünlüğünü de zedelemektedir.



O koltuk, Atatürk'ün koltuğu...



“Parti içi eleştiri hakkı”, daimi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partililere mirasıdır.

Atatürk’ün koltuğu üstün bir makamdır. O koltukta oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesinde fayda vardır'' ifadeleriyle Özgür Özel ve kurmaylarına mesaj gönderdi.