Son Mühür - Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki çekişmeli liderlik mücadelesi devam ederken, saha dışı bir gelişme gündemi sarstı. Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, sosyal medyada şaşkınlık uyandıran bir hamle yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Instagram’da karşılıklı olarak birbirini takip etmeye başladı.

'Transfer adımı mı?' diye yorumlandı

İrfan Can’ın U19 takımıyla antrenmanlara çıkarken bu hamleyi yapması, taraftarların dikkatinden kaçmadı. Fenerbahçe taraftarları özellikle duruma sert tepki gösterirken, kısa sürede binlerce tweet paylaşıldı. Bazı taraftarlar durumu “saygısızlık” olarak değerlendirirken, sosyal medyada “Galatasaray’a mı transfer oluyor? Bu açık bir sinyal…” şeklinde yorumlar yapıldı.

Geleceği belirsiz

Kadro dışı bırakıldıktan sonra geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci’nin, böyle bir dönemde gerçekleştirdiği takipleşme, derbi rekabetinin heyecanı da göz önüne alındığında gündemi daha da hareketlendirdi. İrfan’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyadaki tartışmalar devam ediyor.