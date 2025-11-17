Son Mühür - Arda Güler, La Liga’daki performansıyla giderek daha fazla takdir toplarken, genç yıldızın talipleri de çoğalmaya başladı. Ara transfer dönemi yaklaşırken, bu iddialar spor gündeminde öne çıkmaya başladı.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester City’nin, milli yıldız Arda Güler’i transfer etmek istediği iddia edildi. İngiliz kulübünün, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Real Madrid’e yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklif sunacağı öne sürülüyor. Haberde, Pep Guardiola’nın Arda’ya özel bir ilgisi olduğu ve onu yakından takip ettiği vurgulanırken, Real Madrid’in transfere mesafeli durduğu ve kısa vadeli kazanç için Arda Güler’i gözden çıkarmak istemediği kaydedildi.