Son Mühür - Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır (76), mart ayında geçirdiği inme sonrası bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda dört ay süren tedavisinin ardından sağlık durumu istikrarlı hâle gelen sanatçı, daha sonra normal servise alınarak taburcu edilmişti.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yaklaşık beş aydır fizik tedavi gören İnanır, vücudunun hareket kabiliyetini yeniden kazanmak için yoğun bir tedavi programı uyguluyor. Tedavi sürecinde sergilediği kararlılık ve güçlü duruş, hem yakın çevresi hem de sevenleri tarafından büyük takdir topluyor.

Kadir İnanır'ın son hali

Son olarak dört ay önce fizik tedavi merkezinde görüntülenen Kadir İnanır, bu kez son haliyle tekrar objektiflere yansıdı. Türk sinemasının efsane ismi, geçtiğimiz günlerde bir balıkçıda keyifli anlar yaşarken kameralara yakalandı. Yüzü gülen İnanır’ın, dört ay öncesine göre belirgin bir kilo kaybı yaşamadığı gözlendi. Yeşilçam’ın jönü olarak hafızalara kazınan sanatçının neşeli hali, uzun süredir sağlık durumunu merak eden sevenlerini sevindirdi. Usta oyuncunun tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve moralinin yerinde olduğu bildirildi.