Son Mühür- Ünlü oyuncu Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü’nün vefatının ardından kısa süre sonra bir kez daha büyük bir kayıpla sarsıldı. “Veliaht” dizisinde başrol oynayan Akınözü, dayısı Emre Kerem Arın’ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Oyuncu, son görevini yerine getirmek üzere dayısının cenaze törenine katıldı.

Törende beklenmedik olay

Cenaze töreni sırasında camii avlusunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Oyuncunun bir hayranı, törende bulunan merhumun fotoğrafını öperek dikkatleri üzerine çekti. Ardından çevresindekilere “Akın Bey de gelecek mi?” diye sordu.

Acılı aileye şaşkınlık yaratan sözler

Söz konusu kadın, bununla da kalmayarak Akınözü’nün yakınlarının yanına gidip “Ben çok seviyordum onu. Ben sizi takip ediyorum Instagram’da.” ifadelerini kullandı. Bu davranış, cenazeye katılanlar arasında kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada büyük tepki

Cenazede yaşanan bu olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, “Allah akıl fikir versin”, “Fotoğrafı neden öptü?”, “Bu ne saçmalık”, “Bugün de başkasına adına utandık” gibi yorumlarla tepki gösterdi.

Cenazede sakinliğini koruyan Akın Akınözü’nün oldukça üzgün olduğu gözlemlendi. Ünlü oyuncunun hayranlarının tepkiler karşısında sessizliğini sürdürdüğü öğrenildi.