Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen, katıldığı bir YouTube programında evlilikleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkmen, “Kadir ile evlilik çok zor” diyerek yoğun iş temposunun aile yaşamlarını etkilediğini söyledi. Çocukların geleceği konusunda endişeli olduğunu dile getiren Türkmen’in sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen, katıldığı bir YouTube programında evlilikleriyle ilgili samimi ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“KADİR İLE EVLİLİK ÇOK ZOR”

Gamze Türkmen, sorulan bir soru üzerine eşinin yoğun iş temposunun evlilik hayatlarını doğrudan etkilediğini dile getirdi. Türkmen, “Kadir ile evlilik çok zor. Ekranda gördüğünüz enerjik, çalışkan ve her şeye yetişen bir Kadir var. Fakat bu tempo evlilik hayatımıza da yansıyor. Bizim için kolay bir süreç olmuyor” dedi.

Türkmen, zaman zaman yaşadıkları tartışmaların temelinde yoğun iş temposu ve yorgunlukların bulunduğunu söyledi.

“ÇOCUKLARIN GELECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİM”

Açıklamalarında en çok dikkat çeken nokta ise Gamze Türkmen’in çocuklar ile ilgili ifadeleri oldu. Türkmen, “Bizim geleceğimiz kadar çocukların geleceği konusunda da endişelerim var. Yoğun tempo, ekran baskısı ve sürekli göz önünde olmak, aile düzenimizi etkiliyor. Bu nedenle zaman zaman kaygılanıyorum” sözleriyle içini döktü.

KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRDI

Programda dile getirilen sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.