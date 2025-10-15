Son Mühür/ Osman Günden - 1996 yılında kurulan ve Çeşme’nin iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Çeşme İş İnsanları Derneği, yeni dönemde büyük bir dönüşüm sürecine girdi.

Haziran ayında yapılan genel kurulda derneğin adı “Çeşme İşadamları Derneği”nden “Çeşme İş İnsanları Derneği”olarak değiştirilirken, Başkan Hakan Kerman ve yönetim kurulu “daha kapsayıcı, genç ve eşitlikçi bir yapı” hedefiyle yola çıktı.

Bu doğrultuda, iş dünyasında başarılarıyla öne çıkan 12 kadın iş insanı derneğe katıldı.

Seda Zabıtçı, Hande Çoban, Sabise Suna Tamer, Simay Çilek Musaoğlu, Çisel Sarı Gürses, Aslı Çilek Öztürk, Vecihat Çiçek, Gonca Gül Kurtulmuş, İris Ertürk Ocakoğlu, Gülay Kireççi Tokgöz, Ceren Çetinel ve Ayça Sarı Saatli; üyelik sertifikalarını Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin elinden aldı. Sertifika töreni, Boyalık Otel’de sıcak bir atmosferde, dernek üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Denizli: “Kadınların gücü Çeşme’ye vizyon katacak”

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, derneğin dönüşümünün yalnızca bir isim değişikliği olmadığını belirterek şunları söyledi: “‘İş insanı’ kavramı artık kapsayıcı bir anlayışı temsil ediyor. Hakan Başkan bu hedefi ortaya koyduğunda, bugün olduğu gibi kadınların da aktif biçimde yer aldığı bir yapı hayal etmişti. Bu dönüşüm beni gerçekten mutlu etti. Kadın üyelerimizin disiplini, yaratıcılığı ve vizyonuyla derneğin daha üretken bir döneme gireceğine inanıyorum.”

Kadın-erkek eşitliğine de değinen Başkan Denizli, “Bir insanın kimliğini belirleyen şey cinsiyeti değil, üretebilme ve yönetebilme kabiliyetidir. Kadınlar yalnızca kadın oldukları için değil, bilgisi, emeği ve yeteneğiyle eşit haklara sahip olmalı. Bugün burada bu vizyonun hayata geçtiğini görmek umut verici” dedi.

“Kadın bakış açısı derneğe yeni bir soluk getirdi”

Çeşme İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Kerman, derneğin 1996’dan bu yana Çeşme’nin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Artık daha çeşitli, daha üretken bir yapıya sahibiz. Kadın üyelerimizin katılımıyla toplantılarımız daha hedef odaklı, daha verimli hale geldi. Kadın bakış açısı, çözüm odaklı yaklaşımı ve iletişim gücüyle derneğimize taze bir enerji kattı” ifadelerini kullandı.

Kerman, kadınların sadece üye olarak değil, ilerleyen dönemlerde yönetim kurulu ve başkanlık görevlerinde de aktif rol almasını istediklerini söyledi.

“Birlikte daha güçlü bir Çeşme için çalışacağız”

Ekonomik koşullara da değinen Kerman, “Sezonlar daralıyor, kazançlar azalıyor. Bu dönemde en büyük gücümüz dayanışma. Birbirimizi dinleyerek, destekleyerek ilerlememiz gerekiyor. Biz Çeşmeli iş insanları bir araya geldiğimizde hem ilçemize hem de ülkemize örnek olacak projelere imza atabiliriz” dedi.