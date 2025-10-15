Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nin 2026 yılı ücret tarifesi taslağı el yakan rakamlarla güncellendi. Belediyenin Ruhsat Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü kalemlerinde yapılacak artışlar, esnafın tepkisini çekmeye aday.

Ruhsat Müdürlüğü’nün hazırladığı tabloya göre, bazı kalemlerdeki artış oranları yüzde 500’ü aşıyor. Örneğin, Lokanta, kebapçı, kafe, berber gibi 1. sınıf işyerleri için 2025 Ocak ayında 33 bin 762 TL olan ruhsat bedeli, 2026 Ocak’ta 210 bin TL’ye çıkıyor. Bu artış oranı yüzde 521,98 olarak dikkat çekiyor.

Aynı şekilde, büfe ve soğuk sandviç satış yerleri için ruhsat bedeli 15 bin 785 TL’den 90 bin TL’ye, hiper marketler içinse 192 bin TL’den 830 bin TL’ye fırlıyor.

Bazı kalemlerdeki artış oranlarıysa şöyle:

Süpermarket ruhsatı: yüzde 535

Otopark kapalı: yüzde 625

Ekmek satış belgesi: yüzde 362

Mesafe ölçüm ücreti: yüzde 244

Otel 1. sınıf: yüzde 167

Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü kalemlerinde de durum benzer. Zabıtanın belirli süreli işgal bedelleri 2025’e göre 10 kat artarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde Katı Atık Bedeli yüzde 300’ün üzerinde zamlandı.

ESNAF ENDİŞELİ

Yeni tarifelerin onaylanması halinde Konak’ta işyeri açmak hem yeni girişimciler hem de mevcut işletmeciler için ciddi bir yük haline gelecek. Özellikle küçük esnafın bu artışları karşılayamayacağı ifade ediliyor.