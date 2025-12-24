Son Mühür / Erkan Doğan - Üst defin işlemi sırasında kepçe kullanılması nedeniyle annesinin kemikleri mezar dışına saçılan Ayşen Öncel, “Üst gömüde kepçe kullanılmazmış, mezar ziyaretinde şaşkına döndük, annemin kemikleri dışarı saçılmıştı” diye isyan etti. Öncel, yaşadığı mağduriyet nedeniyle Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez ve Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkililerinden şikayetçi oldu.

Dua için annemin mezarına gittik, her yerde kemik vardı…

Abisi İbrahim Kocaman’ın 2014 yılında, annesinin ise 2024 yılı temmuz ayında vefat ettiğini anlatan İzmirli Ayşen Öncel, “Annem vefat ettiği tarihte bizlere Selçuk Belevi mezarlığında bulunan abimin mezarının üzerine defin işleminin yapılmasını vasiyet etmişti. Bunun üzerine o tarihte annemin defin işleminin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar İl Müdürlüğüne haber verdik. Durumu daha sonra da Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez’e bildirdik. Muhtar tarafından kepçe ayarlandı bizden para istedi. Normalde üste gömü işlemi yapılırken kepçe kullanılmazmış. Biz bunu sonradan öğrendik. Muhtar bu durumu bilmesine rağmen gömü işlemini bu şekilde yaptırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar İl Müdürlüğündeki kişiler de buna müsaade ettiler. Ben defin işlemi yapılırken orada değildim ama gömü yapılırken bazı kişiler toprakta kemikler görmüşler. 29 Ekimde mezara dua okumak için gittik. Mezara gittiğimizde her yerde insan kemikleri gördük. Annemizin mezarını bu şekilde görmek bizi çok üzdü. Tüm sorumlulardan şikayetçiyim” dedi.

“Jandarma geldi, “Ölen ölmüş bizlik bir şey yok” dedi”!

Öncel sözlerini şöyle sürdürdü, "O sırada jandarmayı aradık. Gelip işlem yapmadılar. ‘Ölen ölmüş bizlik bişey yok dediler. Oysa ben ısrarla etraftaki kemiklerin abime ait olup olmadığının tespit edilmesini istedim. Mezarlıklar müdürlüğünden gelen personeller dua okumadan, usule uygun olmayan şekilde kemikleri toplayıp mezarın ayak kısmına usulsüz olarak gelip gömdüler” diye konuştu. Muhtar Doğan Dönmez’in kendilerini ‘şikayetçi olmayın’ diyerek kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, “Abimin ve annemin mezarına daha sonra gömülen kemiklerin kime ait olup olmadığı belli değil. İleride çıkacak hukuki bir sorunda mağdur olacağımızı düşünüyorum. Bu sebeple Dna tespiti ve kimlerin incelenmesi için mezarın açıkmasını ve kimlik tespiti için adli tıp kurumuna sevk talep ediyorum. Jandarmada personellerinden, muhtardan, kepçe operatöründen ve mezarlıklar il müdürlüğündeki defin işlemine müsaade eden görevli kişilerden şikayetçiyim”

Muhtar Doğan Dönmez hakkında soruşturmaya izin verildi

Yaşanan olayla ilgili muhtar, olay yerine gelen jandarma personeli ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Selçuk Şube çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Selçuk Kaymakamlığı, Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez hakkında soruşturma yapılması için izin verdi.

Avukat Melisa Ezgi Aslan, “Süreç hukuki ve cezai açıdan devam ediyor”

Annesinin mezarının bozulması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Öncel’in avukatı Melisa Ezgi Aslan, soruşturmanın devam ettiğini aynı zaman hukuki ve cezai açıdan dan sürecin devam ettiğini söyledi. Aslan, müvekkillerinin büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve mağdur olduklarını ifade etti.