Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde Kadifekale’deki üretici kadınları İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde buluşturdu. Kadın çiftçiler, sebze yetiştiriciliği ve örtü altı üretim konularında uzmanlardan uygulamalı eğitim aldı.

İzmirli kadın üreticilere özel eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kapsamında Kadifekale Mahalle Bostanları’nda üretim yapan kadın üreticileri bir araya getirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, “İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri ve Üreticiler İçin Uyum Yöntemleri” başlıklı eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim ve teknik gezi bir arada

Eğitimlerin ardından üreticiler, Sasalı’daki İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM)’ni ziyaret etti. Burada sebze yetiştiriciliği ve örtü altı üretim konusunda uygulamalı eğitim alan kadın çiftçiler, üretim süreçlerinde bilgi ve deneyim kazandı. Program sayesinde katılımcılar, hem teorik hem de pratik açıdan kendilerini geliştirme fırsatı elde etti.

“Kadınların emeği yerel üretimin temeli”

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, kadın üreticilerin tarımsal kalkınmadaki önemine dikkat çekti. Üngür, “Kadın üreticilerimiz, toprağın bereketini emeğin gücüyle buluşturan en değerli paydaşlarımız. İzmir’de kadınların tarımsal üretimde aktif rol alması, hem yerel üretimi hem de sürdürülebilirliği güçlendiriyor. Belediye olarak bu emeğin görünür olması ve desteklenmesi için her alanda yanlarındayız” ifadelerini kullandı.