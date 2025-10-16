Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, ülke genelinde "Change Araç" olarak bilinen yasa dışı faaliyet yürüten suç şebekelerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonların detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları, özellikle yılın ilk dokuz ayında yürütülen ve yüzlerce vatandaşı mağdur eden bu organize suç örgütlerine karşı verilen kararlı mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi.

Ankara merkezli son operasyon: 10 İl, 35 gözaltı, 10 tutuklama

Geçtiğimiz hafta Ankara merkezli olarak 10 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen son operasyon dalgası dikkat çekti. Bu operasyonlarda, suç şebekesiyle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 35 şüpheli yakalandı. Yapılan adli işlemler neticesinde bu şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlıların emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. Bu hızlı ve kararlı müdahale, "Change Araç" şebekelerinin faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu.

İzmir dahil 19 ilde dev operasyon: 495 mağduriyet, 407 yakalama

Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk dokuz aylık dönemini kapsayan verileri de açıkladı. Yılbaşından 30 Eylül'e kadar olan süreçte, 19 farklı ilde "Change Araç" şebekelerine yönelik kesintisiz operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince titizlikle yürütüldü. Operasyonların düzenlendiği iller arasında Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat yer aldı.

Ege'nin metropolü İzmir'de de faaliyet gösteriyorlardı

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli illerinden İzmir'de de faaliyet gösterdiği belirlenen bu şebekeler, yasadışı yöntemlerle araçların kimlik bilgilerini değiştirerek (change ederek) toplam 495 adet aracı piyasaya sürerek vatandaşları mağdur etti. Geniş çaplı bu operasyonlar sonucunda toplam 407 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 160'ı tutuklanırken, 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya: "Bu suç şebekelerinin belini kırdık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında suç şebekelerine karşı verilen mücadelenin kararlılığına vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerendeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor," ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm emniyet ve yargı mensuplarını tebrik ederek, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi adına çalışmaların kesintisiz süreceği mesajını verdi.