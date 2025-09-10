Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede süren yatırım ve hizmetleri kapsamında Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Bodrum’daki çalışmaları yerinde inceledi. Yılmaz’a daire başkanları ve ilgili amirler eşlik etti. İlk olarak Mumcular’da Kemer ve Tepecik mahallelerini birbirine bağlayan 4,6 kilometrelik yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları denetlendi. İncelemelere Kemer Muhtarı İsmail Hamurlu ve Tepecik Muhtarı Şakir Demir de katıldı.

Muhtarlarla istişare toplantısı

Yol incelemelerinin ardından Yılmaz, Karaova bölgesindeki kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahallelerin ihtiyaçları ve planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunan Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kırsala ve köylere verdiği önem doğrultusunda yatırımların süreceğini vurguladı.

Gündüz bakımevleri devralındı

Başkan Aras’ın seçim vaatleri arasında yer alan Gündüz Bakımevi çalışmaları kapsamında, Bodrum Belediyesi’ne ait Çırkan, Konacık ve Gümbet’teki üç gündüz bakımevi Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Yılmaz, bu merkezlerde incelemelerde bulunarak aileler, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi, yeni eğitim-öğretim yılı için başarılar diledi.

Bodrum Belediyesi ile ortak projeler

Ziyaretlerin son durağında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve belediye yönetimiyle görüşen Yılmaz, Bodrum’da ortak yürütülecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz”

Saha ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Genel Sekreter Yılmaz, “Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, büyük bir ihtiyaca cevap veriyor. Ulaşım güvenliğini artıran yol yatırımlarımızdan çocuklarımız için kreş hizmetlerine kadar her alanda Bodrum’a değer katıyoruz. Katılımcı yerel yönetim anlayışımızla muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın görüşleri doğrultusunda projelerimizi şekillendiriyoruz. Hem kent merkezinde hem de kırsalda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.