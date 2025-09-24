Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla yürüttüğü “Kovanlar Bizden, Arıcılık Kadınlarımızdan” projesi kapsamında Kırkağaçlı 16 kursiyere toplam 96 arı kovanı ve arıcılık ekipmanı teslim etti.

Kadınlara arıcılık eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kırkağaç Şehit Emrah Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Gökçukur Mahallesi’nde kadınlara uygulamalı temel arıcılık eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 16 kursiyere, üçü arılı üçü arısız olmak üzere kişi başı 6 kovan dağıtıldı.

Ekipman desteği de sağlandı

Kovanların yanı sıra kursiyerlere arıcı maskesi, el demiri, körük, eldiven ve fırça gibi 16 parçadan oluşan arıcılık seti teslim edildi. Böylece kadınlar bal üretiminde hem kendi gelirlerine katkı sunacak hem de bölge ekonomisine dahil olacak.

Törene yoğun katılım

Kovan teslim törenine Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkan Vekili Burak Doğuş, İlçe Koordinatörü Tayfur Yılmaz, Ziraat Mühendisi Peren Akdağ, Eğitmen Üzeyir Karaca, Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin, kursiyerler ve mahalle halkı katıldı.

Başkan Dutlulu: “Sosyal belediyecilik anlayışıyla devam ediyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal mahallelerin ekonomik gelirlerini artırmaya yönelik projelere devam edeceklerini belirtti. Dutlulu, “Kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlaması için yürüttüğümüz arıcılık projesinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimize arı kovanlarını teslim ettik. Bu proje sayesinde kadınlarımız hem kendi gelirlerine katkı sağlayacak hem de ekonomiye katılacaklar” dedi.