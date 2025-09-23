Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu Eren Vural, sınav hazırlık sürecini başarıyla tamamlayarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'ne kabul edildi. Bu başarısı hem ailesi hem de eğitim gördüğü kurum için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Sporda başarıdan akademik hedefe

2005 yılında Manisa’da dünyaya gelen Eren Vural, 10 yıldır jimnastik sporuyla ilgileniyor ve çeşitli dereceler elde etti. Spor alanındaki yeteneklerini akademik kariyerle birleştirmek isteyen Vural, dört yıldır eğitim gördüğü Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yoğun bir sınav hazırlık süreci geçirdi. Son dört ayda ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ilgili bölümüne hazırlanarak büyük bir azim gösterdi.

Eğitmen desteğiyle sınav başarısı

Vural’ın sınav hazırlık süreci, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şeyma Coşkun’un koordinasyonunda, kurum eğitmenleri Yasemin Sencir ve Fehmi Kaya’nın rehberliğinde yürütüldü. Bu yoğun çaba sonucunda Eren, yüksek bir puan alarak eğitim hakkı kazandı.

Kutlama ve takdir töreni

Eren’in başarısı, ailesi Şükriye ve Oğuz Vural ile kurum yetkilileri tarafından düzenlenen bir kutlama programıyla taçlandırıldı. Törende Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Eren’e sevdiği Beşiktaş’ın resmi tişörtünü hediye etti ve birlikte kutlama pastasını kesti.

Baba Vural’ın duygusal anları

Başarının ardında büyük bir mücadelenin yattığını belirten baba Oğuz Vural, “Kazanana kadar çok şey kaybettik. Zamanımızı kaybettik ama kaybettiğimiz her anın içinde Eren’i kazandık. Manisa’da bir ilke imza attık. Pek çok engeli aşarak bugünlere geldik” ifadelerini kullandı. Baba Vural’ın duygusal anları törende gözden kaçmadı.

İl Müdüründen gelecek planları

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Eren’in başarısından dolayı ailesi ve kurum eğitmenlerini tebrik ederek, “Eren’i mezuniyetinin ardından eğitmen olarak aramızda görmek isteriz” dedi.