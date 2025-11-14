Son Mühür/ Merve Turan - İzmir’de halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen lupusla ilgili önemli açıklamalar yapan Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murtaza Çit, hastalığın çoğu zaman diğer hastalıklarla karıştırıldığına dikkat çekti. Geç tanı konulan lupus vakalarında böbrek, kalp ve akciğer gibi hayati organların ciddi şekilde etkilenebileceğini vurgulayan Çit, erken teşhisin büyük önem taşıdığını söyledi.

İzmir’de özellikle yüz bölgesindeki kızarıklıklar nedeniyle “kelebek hastalığı” olarak bilinen lupus için bu tanımın hastalığı tam karşılamadığını belirten Çit, “Lupus çok yönlü, kronik ve zaman zaman alevlenerek ilerleyen bir hastalıktır” dedi.

Lupus birçok organı hedef alabiliyor

Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan lupus hastalığının kaynağının tam bilinmediğini ifade eden Uzm. Dr. Çit, eklemlerden akciğere, böbrekten kalbe kadar birçok organı etkileyebilen yaygın bir tabloya dikkat çekti:

“Bağışıklık sistemi dokulara yanlış reaksiyon veriyor. Bu nedenle lupus tek bir belirtiyle sınırlı değildir.”

Güneş ve çevresel etkenler İzmir’de önemli bir risk

Özellikle güneş ışığının hastalığı tetikleyebileceğini belirten Çit, İzmir gibi güneşli kentlerde bu etkinin daha dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi: “Genetik faktörlerin yanı sıra güneş, radyasyon ve alerjenler gibi çevresel etkenler hastalığı tetikleyebilir.” Belirtiler arasında halsizlik, eklem ağrıları, cilt döküntüleri ve yüzde kızarıklıklar yer alıyor.

Romatizmal hastalıklarla sıkça karıştırılıyor

İzmir’de başvuran pek çok hastanın lupus yerine romatizmal rahatsızlıklara yönlendirildiğini belirten Çit, “Özellikle romatoid artritle karıştırılıyor. Kesin tanı için otoimmün testler yapılmalıdır” dedi.

Tanıda otoimmün testlerin rolü

100 bin kişiden 15–20’sinde görülen lupus için gerçek sayının tanı güçlüğü nedeniyle daha yüksek olabileceğini belirten Uzm. Dr. Çit, ANA pozitifliği ve diğer otoimmün antikor testlerinin tanıda büyük önem taşıdığını söyledi.

Ömür boyu takip şart

Kadınlarda 9 kat daha fazla görülen lupus için ömür boyu takip gerektiğini belirten Çit, tedavinin hastalığın alevlenme dönemine göre düzenlendiğini aktardı: “Aktif dönemlerde yüksek doz kortizol, gerektiğinde bağışıklık baskılayıcı tedaviler uygulanır. Hastaların düzenli kontrolü hayati önem taşır.”