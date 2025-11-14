İzmir'de sigarayı bırakma arayışında olan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Online Sigara Bırakma Danışmanlık Hizmeti" uygulaması sayesinde, artık uzman hekim desteğini doğrudan internet üzerinden alma imkanına kavuştu. Bu yenilikçi yöntem, bireylerin sigara bağımlılığıyla mücadelelerinde hastaneye fiziksel olarak gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak çevrimiçi randevulu görüşme fırsatı sunuyor.

Randevu süreci ve sanal poliklinik işleyişi

Yeni hizmet modeline ulaşmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden "Sigara Bırakma Online" kategorisi seçilerek başvuru yapılması gerekiyor. Randevu saatlerinde çevrimiçi platforma bağlanan kişiler, uzman doktorlarla sesli ve görüntülü iletişim kurarak danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor.

Bu çevrimiçi hizmet, özellikle zaman kısıtlaması yaşayan veya hastaneye ulaşımda zorluk çeken bireyler için büyük kolaylık sağlıyor. Danışmanlık süreci, yüz yüze görüşmedeki tüm aşamaları içererek bireylere özel tedavi ve destek planlarının oluşturulmasına olanak tanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden memnuniyet ve kapasite artışı açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, yaptığı değerlendirmede, kent genelindeki sigara bırakma polikliniklerinin sayısının 37 olduğunu ve bu yıl içinde 19 bin 477 kişiye hizmet sağlandığını belirtti.

Bakanlığın online hizmeti başlatma amacının, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara daha hızlı ulaşmak olduğunu ifade eden Kul, "Online görüşme imkanı, 'Hastaneye gitmeye fırsat bulamıyorum' gibi serzenişleri olan vatandaşlarımıza önemli ölçüde hız ve etkinlik katacaktır. Vatandaşlarımızın bu yeni hizmetten oldukça memnun kaldığını gözlemliyoruz," şeklinde konuştu. Müdür Kul ayrıca, halka daha etkin hizmet sunabilmek adına İzmir genelinde sigara bıraktırma polikliniklerinin sayısını artırma çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hastane uzmanları ve vatandaşlardan olumlu dönüşler

Aliağa Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Apaydın, online hizmete yönelik vatandaş ilgisinin yüksek olduğunu ve uygulamanın tedaviye erişimi kolaylaştırdığını bildirdi.

Online danışmanlık fırsatını değerlendiren vatandaşlardan Caner Ercan, yıllardır sigarayı bırakma isteğini hastaneye gitmeye zaman ayıramadığı için ertelemek zorunda kaldığını aktardı. Ercan, "Devletin sağladığı ilaç destekleriyle birlikte bu yeni çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen daha fazla insana ulaşacağına inanıyorum," diyerek memnuniyetini dile getirdi.