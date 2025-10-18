İzmir’in Aliağa ilçesinde, hayırsever merhum iş insanı Salih Yiyitalp tarafından yapımı başlatılan ve ailesi tarafından tamamlanan Sema – Tevfik Yiyitalp Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı. İlçede aynı gün, Fatma – Kadir Turğul Aile Sağlığı Merkezi de hizmete kazandırıldı.

Törene yoğun katılım oldu

Yeni Mahalle’de gerçekleştirilen açılış törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, Yiyitalp ailesi, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Arzu Yiyitalp Öge, kardeşi merhum Salih Yiyitalp’in en büyük hayalinin bu sağlık merkezini Aliağa’ya kazandırmak olduğunu belirterek, “Emeği geçen herkese ailem ve kendim adına teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

19 bin kişiye sağlık hizmeti verecek

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, merkezin 6 aile hekimliği birimiyle toplam 19 bin 26 kayıtlı vatandaşa hizmet vereceğini söyledi.

Kul, “Bağışçılar Sema ve Tevfik Yiyitalp’e yalnızca bu binayı kazandırdıkları için değil, aynı zamanda topluma hizmet etmenin en anlamlı örneklerinden birini sergiledikleri için teşekkür ediyoruz.

Vatandaşlarımızın modern ve güvenli ortamlarda sağlık hizmeti alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kırkpınar: “Türkiye sağlıkta örnek ülke konumunda”

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin sağlık alanında dünya çapında örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Kırkpınar, “Bugün dünyanın birçok yerinden vatandaşlarımız tedavi için Türkiye’ye geliyor. Halkımızın neredeyse tamamı, ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bu durum, sosyal devlet anlayışının en güzel göstergelerinden biridir.” diye konuştu.

Vali Elban: “İlçemize önemli katkı sunacak”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, merkezin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Elban, “Vatandaşlarımızın daha modern, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanacağı bu merkez, Aliağa için büyük bir kazançtır.

Başta merhum Salih Yiyitalp olmak üzere, bu değerli eserin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Törende, merhum Salih Yiyitalp’in anısına, ailesi adına merkezin yapımını üstlenen Sema ve Tevfik Yiyitalp’e Vali Elban tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Fatma – Kadir Turğul Aile Sağlığı Merkezi de açıldı

Aliağa’da sağlık alanında bir diğer yatırım da Yalı Mahallesi’nde hizmete girdi. Hayırsever Ahmet Gündoğu tarafından, kayınpederi Kadir Turğul’un bağışıyla yapımı tamamlanan Fatma – Kadir Turğul Aile Sağlığı Merkezi de düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşmaların ardından Vali Süleyman Elban, hayırsever Kadir Turğul’a teşekkür plaketi sundu. Her iki merkezin açılışının ardından protokol üyeleri, yeni tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.

Modern tesislerle Aliağa’nın sağlık altyapısı güçlendi

İki yeni aile sağlığı merkezinin açılmasıyla birlikte Aliağa’da modern sağlık hizmetlerine erişim daha da kolaylaştı.

Yeni merkezlerin, ilçede hem nüfus yoğunluğu hem de artan sağlık hizmeti talebine önemli ölçüde yanıt vermesi bekleniyor.