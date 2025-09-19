Yetkililer, "şeriata ve Taliban politikalarına uygun olmadığı" gerekçesiyle toplam 680 kitabı yasakladı. Yasaklanan eserler arasında yaklaşık 140 kadın yazara ait kitap da bulunuyor. Listede "Kimya Laboratuvarında Güvenlik" gibi bilimsel içerikli yayınlar da yer aldı.

Ayrıca toplam 18 dersin müfredattan çıkarıldığı açıklandı. Bu derslerden altısının doğrudan kadınlara yönelik olduğu, "Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma", "İletişimde Kadının Rolü" ve "Kadın Sosyolojisi" gibi başlıkların da bu kapsamda yer aldığı bildirildi. Taliban yönetimi, uzun süredir kadınların ve kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra eğitim almasını engelliyor. 2024 yılı sonunda ise kadınların eğitim alabildiği son alanlardan biri olan ebelik kursları da kapatılmıştı.