Son Mühür- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ilginç bir yargı mücadelesi içine girmiş durumda.

Sosyal medya fenomeni olan Candace Owens geçtiğimiz yıl Brigitte Macron'un aslında Jean-Michel Trogneux adında bir erkek olduğu gerçeğine tüm profesyonel itibarını ortaya koyacağını öne sürmüştü. İddiasının arkasında duran Owens'ın aynı konuda sekiz ayrı podcast serisi nedeniyle konu yargıya taşınmıştı.



The Guardian, ''Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin, iftira davasında kendilerini temsil eden avukatın açıklamasına göre, Brigitte Macron'un erkek olarak doğmadığını kanıtlamak için bilimsel kanıtları ABD mahkemesine sunmayı planlıyor.'' bilgisini paylaştı.

Macron çifti geçtiğimiz Temmuz ayında Owens hakkında dava açmıştı.

72 yaşındaki Brigitte Macron, lisesinde düzenlediği tiyatro atölyesinde tanıştığı eşinden 24 yaş büyük. Önceki evliliğinden 1975, 1977 ve 1984 doğumlu üç çocuğu ve yedi torunu var.