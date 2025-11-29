Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi ile Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı arasında kadınlar ve çocuklara yönelik hak temelli çalışmaların hayata geçirilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile vakfın Genel Sekreteri Dr. Bülent Şık imza attı.

“En kutsal olanlar en dezavantajlı konumda”

İmza töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadın ve çocukların toplumdaki kırılgan durumuna dikkat çekti. Kadınlar ile çocukların eğitimden koparıldığını ve şiddet riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Eşki, bu tür protokollerin önemli olduğunu ancak asıl hedefin bu iş birliklerine ihtiyaç duyulmayacak bir toplumsal düzeye ulaşmak olması gerektiğini vurguladı. Eşki, bu dönüşümün gelecek nesillerle mümkün olabileceğini belirtti.

“Dezavantajlı gruplarla çalışmaya hazırız”

BAYETAV Genel Sekreteri Dr. Bülent Şık ise konuşmasında ekonomik ve toplumsal koşulların özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu dile getirdi. Vakıf olarak dezavantajlı gruplarla özellikle eğitim alanında çalışmaya hazır olduklarını belirten Şık, protokolün kent genelinde olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Kadınlar ve çocuklar için kapsamlı çalışmalar

İş birliği kapsamında Bornova’da kadınlara yönelik atölye çalışmaları, eğitim programları, toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetleri ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye dönük projeler hayata geçirilecek. Çocuklara yönelik olarak ise psiko-sosyal destek programları, eğitsel atölyeler ve hak temelli eğitim çalışmaları düzenlenecek.

Görev dağılımı netleşti

Protokol çerçevesinde Bornova Belediyesi, merkez ve sosyal alanların tahsisini sağlayacak; tanıtım, personel desteği ile izleme ve değerlendirme süreçlerini yürütecek. BAYETAV ise kadın ve çocuk alanındaki uzmanlığıyla içerik geliştirme, uygulama ve teknik danışmanlık görevlerini üstlenecek.