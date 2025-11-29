Son Mühür/ Beste Temel - Yeşilay İzmir Şubesi ile İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, il genelinde farkındalık oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konferans Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa kamu yöneticileri, eğitimciler, güvenlik birimleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Bağımlılıkla mücadelede ortak sorumluluk

Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, toplumun tamamını ve ülkenin geleceğini tehdit ettiğini ifade etti. Kaybedilen her gencin ülkenin geleceğinden koparılan bir değer olduğuna dikkat çeken Yüzbaşıoğlu, bilinçlendirme, önleme ve yönlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplumsal huzur için çağrı

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, toplumsal huzur ve sağlıklı nesiller için herkesin bağımlılıkla mücadelede sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Yeşilay’ın rehberliğinin ve sahadaki çalışmalarının kendileri için yol gösterici olduğunu belirten Özer, bu mücadelede kurumlar arası iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Bağımsızlık seferberliği vurgusu

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, İzmir genelinde 30 ilçede planlanan sunumlarda tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının insan hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin detaylı şekilde ele alındığını söyledi. Bağımlılığın yalnızca bireyi değil, ailesini ve toplumu da etkileyen derin bir sorun olduğuna dikkat çeken Yahşi, bu mücadelenin bir bağımsızlık seferberliği olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Umut çağrısı

Bağımlılıkla mücadelede umudun en önemli unsur olduğunu vurgulayan Yahşi, bağımlı bireylerin toplumdan koparılmaması gerektiğini belirtti. Umudunu kaybeden bireyin hayata tutunmasının zorlaştığını ifade eden Yahşi, toplumun bu bireylere sahip çıkmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Danışmanlık ve destek hizmetleri anlatıldı

Konferansta, bağımlılıkla mücadelede ücretsiz, kolay erişilebilir ve gizlilik esasına dayalı danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu hizmetlerin, bağımlı bireyler ve aileleri için önemli bir destek mekanizması sunduğu aktarıldı.

Zihinleri koruma çağrısı

Toplumsal duyarlılığa dikkat çeken Yahşi, çocukların ve gençlerin korunmasının sınırları korumak kadar önemli olduğunu ifade ederek, herkesin bu mücadelede aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Gönüllülüğe davet

Program sonunda katılımcılar Yeşilay gönüllülüğüne davet edildi. Etkinliğin ardından Dr. Ömer Yahşi’ye, öğrenciler tarafından hazırlanan el işi tablo ve çiçek takdim edildi.